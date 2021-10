- TU-Präsident: Zu wenig Geld und Zeit für neues Hochschulgesetz

Die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Sabine Kunst, will zum Ende des Jahres ihr Amt niederlegen.



Als Grund nannte sie die im September in Kraft getretene Novelle des Berliner Hochschulgesetzes. Kunst erklärte schriftlich, die wissenschaftspolitische Weichenstellung im Gesetz sei gut gemeint, aber schlecht gemacht.



Der scheidende rot-rot-grüne Senat will mit der Novelle mehr befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter in Festanstellungen bringen. Kunst und andere Hochschulpräsidenten kritisierten, dass den Berliner Unis damit die Flexibilität genommen werde, auf internationalem Niveau mitzuhalten.



Adrian Grasse, forschungspolitischer Sprecher der CDU, bezeichnete den Rücktritt der HU-Präsidentin als Tiefschlag für die Wissenschaftsstadt Berlin.



Ähnlich äußerte sich Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD). Kunst habe den Wissenschaftsstandort Berlin aktiv mitgestaltet, teilte der SPD-Politiker am Dienstag mit. Ihren Rücktritt nehme der Senat mit Bedauern und Verwunderung zur Kenntnis.