Di 26.10.2021

- Vorbild Österreich? Ein Bahnticket für alle

In Österreich gilt ab Dienstag eine neue Jahreskarte für Bus und Bahn. Für knapp 1.100 Euro kann man kreuz und quer durchs Land reisen so oft man will. Ob das für Deutschland denkbar wäre und welche Rolle der öffentliche Nahverkehr hat, erklärt Mobilitätsforscherin Sophia Becker.