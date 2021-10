- Warme Wohnung oder Essen: Verband befürchtet "Energie-Armut"

Die stark steigenden Energiepreise könnte für viele Geringverdiener der Weg in die Verschuldung und damit in die Armut sein. Davor warnt die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland Verena Bentele. "Viele müssen sich entscheiden, entweder sie wollen essen oder eine warme Wohnung."

Sozialverbände in Deutschland fordern wegen der hohen Energiepreise Entlastungen für Geringverdiener. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele regte eine Einmalzahlung für ärmere Haushalte oder eine Förderung von stromsparenden Geräten an. Klimaschutz ohne sozialen Ausgleich sei keine Option, so Bentele.

Sozialverband: "Energie-Armut" droht



"Wir erwarten, dass es für viele wirklich schwierig wird", so Bentele. Gerade Alleinerziehenden mit Teilzeit-Job, Familien mit Kindern in schlecht isolierten Wohnungen und Rentnerinnen und Rentner drohe eine "Energie-Armut". Das bedeute, sie müssten mehr als 10 Prozent des Haushaltseinkommens für Energie ausgeben. "Energie-Armut heißt auch, dass sich viele Personen entscheiden müssen, entweder sie wollen essen oder eine warme Wohnung."

Mehr Schuldner nach Abrechnungen der Energieversorger

Der Deutsche Caritasverband rechnet damit, dass mehr Menschen in die Schuldnerberatungen kommen, wenn die Abrechnungen der Energieversorger im Briefkasten liegen.