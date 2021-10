- Erdoğans geplante Ausweisungen von Botschaftern: "Scharfes Schwert"

Mit Sorge und Unverständnis hat die Bundesregierung auf die jüngste Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan reagiert.



Der Staatschef hatte angekündigt, unter anderem den deutschen Botschafter in Ankara zu einer "unerwünschten Person" erklären zu lassen.



Regierungssprecher Seibert sagte, bisher sei keine formale Mitteilung der Türkei in der Sache eingetroffen. Dem Auswärtigen Amt zufolge hat sich die Bundesregierung intensiv mit anderen betroffenen Staaten dazu beraten.



Am Wochenende kündigte Erdoğan in einer Rede an, das türkische Außenministerium anzuweisen, zehn Diplomaten zur "persona non grata" zu erklären. Die Botschafter hatten gefordert, den seit vier Jahren inhaftierten Unternehmer Osman Kavala freizulassen.