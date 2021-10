Cringe ist das "Jugendwort des Jahres" 2021. Der Begriff beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und setzte sich bei einem finalen Voting des Langenscheidt-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch. Für den Kulturjournalisten Matthias Heine ist dies eine gute Wahl.

Das neue Jugendwort "cringe" bezeichne in etwa das Wort Fremdscham, sagt der Kulturjournalist Matthias Heine und Autor des Buchs "Krass: 500 Jahre deutsche Jugendsprache". Inzwischen sei der Begriff allerdings auch nicht nur auf Jugendliche begrenzt. "Das räumt die Jury auch ein, dass der Begriff nicht mehr brandneu ist, sondern sie hat sich für eins entschieden, dass schon relativ gut bekannt ist", so Heine.

Heine: Gute Wahl ein etabliertes Wort auszuwählen

"Ich finde das ist eine gute Wahl", erklärt der Journalist. Bei brandneuen Begriffen sei nämlich das Problem, dass viele Menschen diese dann nicht kennen würden. Allerdings erschließe sich ihm nicht, warum "cringe" ausgerechnet in diesem Jahr das Wort des Jahres geworden ist: "Ich glaube, es gab nicht mehr Peinlichkeiten in diesem Jahr als in jedem anderen."

Andere Jugendwörter wie "krass" haben eine lange Geschichte, erzählt der Autor. Es wurde zunächst im 18. Jahrhundert in der Studentensprache benutzt und bedeutete, dass jemand naiv war. In den 90er Jahren habe es eine Zweitkarriere erlebt mit Bedeutungen wie ungewöhnlich, heftig oder super.

Insgesamt sei die Jugendsprache aber weiblicher geworden, so Matthias Heine. Das liege unter anderem daran, dass viele Influencerinnen weiblich seien.