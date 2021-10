- Berliner Verkehrspolitik: "Mehr Angebote statt Verbote"

Die Koalitionsverhandlungen für einen rot-grün-roten Senat haben begonnen. In der Verkehrspolitik erwartet Oliver Igel (SPD), Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, mehr Möglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmenden. Und prophezeit: Wird die A100 nicht weitergebaut, droht Verkehrschaos am Treptower Park.

Igel wünscht sich in der Verkehrspolitik "von allem etwas mehr" – im öffentlichen Nahverkehr ebenso wie für Fahrradfahrende, aber auch Autos. Treptow-Köpenick sei ein Flächenbezirk, in dem nicht alle Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden können. "Es muss einen Mix geben", so Igel. "Hier muss es mehr Angebote geben, nicht Verbote." In einer so großen Stadt wie Berlin sei es nicht möglich, ganz auf den Autoverkehr zu verzichten.

Debatte um Weiterbau der A100

Zu großen Problemen könne es in der Zukunft insbesondere am Treptower Park geben, so der Bezirksbürgermeister. Wenn der 16. Bauabschnitt der Stadtautobahn A100 zwar fertiggestellt werden, mit dem Bau des 17. Abschnitts aber wie im Moment geplant nicht begonnen werde, werde es an der Elsenbrücke eine Engstelle. Dort brauche es ein Verkehrskonzept. "Dort droht ein Verkehrschaos", sagt Igel.

Igel plädiert für den Weiterbau. Man werde sehen, welche Folgen die Unterlassung mit sich bringe. "Das wird eine Qual für sehr viele Berlinerinnen und Berliner."