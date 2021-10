- Unfall am Filmset: Alec Baldwin erschießt Kamerafrau

Hollywood-Star Alec Baldwin hat beim Dreh eines Westerns mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei versehentlich eine Kamerafrau getötet. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Waffenmeister Oliver Rasch erklärt, worauf er beim Umgang mit Waffen an Filmsets achtet.



Echtwaffen seien in Deutschland am Set betreuungspflichtig und der Einsatz müsse durch Experten beaufsichtigt werden. "Was wir aber nicht haben in Deutschland am Set sind scharfe Patronen, dafür besteht keine Notwendigkeit", sagt Rasch.

Waffen am Set ohne scharfe Munition

Oft werde hierzulande mit Schreckschusswaffen gearbeitet, manchmal kämen aber auch echte Waffen zum Einsatz. Falls es für das Bild nötig sei, werde mit Platzpatronen gearbeitet. "Der Sache gehen aber viele andere Dinge noch voraus, weil wir dann auch mit einem Schuss rechnen, mit einem Lärm, dann haben auch alle Gehörschutz, dann ist die Kameratechnik geschützt und und und..."



Der Waffenmeister trage die volle Verantwortung für den Gebrauch der Waffen am Set. "Das ist meine Aufgabe, wenn ich da bin, dann achte ich darauf, dass wenn es um die Waffen geht, nichts passiert", so der Experte.