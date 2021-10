- Sturmtief Hendrik: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Der erste markante Sturm in diesem Herbst hat der Berliner Feuerwehr viele Einsätze beschert. Seit dem Vormittag gilt der Ausnahmezustand. Viele Bäume stürzten um, der Sachschaden sei groß, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Nach wie vor solle man Spaziergänge meiden.



Seit 9.50 Uhr befinde sich die Polizei im Ausnahmezustand, sagt Kirstein. Die Feuerwehr sei zu Einsätzen in nahezu alle Stadtteile gerufen worden. "Ein großes Problem war, dass diese Böen sehr stark waren, und wir zum Teil mit unseren Drehleiterfahrzeugen gar nicht in Stellung gehen konnten", sagt der Feuerwehrsprecher.

Zeitgleich 250 Einsätze

Einer der größten Einsätze sei in der Trelleborger Straße in Pankow gewesen, wo zwei große Pappeln auf ein Trafohäuschen und eine Hausfassade stürzten. Im ganzen Stadtgebiet sei der Sachschaden hoch. "Es sind viele parkende Pkws beschädigt worden", sagt Kirstein. Um 12 Uhr habe die Feuerwehr eine Bilanz gezogen: "Da waren wir an 250 Einsätzen zeitgleich – das war am Limit", sagt Kirstein.

Nach wie vor mahnt der Polizeisprecher Autofahrende und Fußgänger zur Vorsicht auf den Straßen. Besonders Parks und Wälder solle man möglichst meiden, so Kirstein.