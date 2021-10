- Geimpfte Covid-Intensivpatienten: "Meist haben sie Nebenerkrankungen"

Die Intensivstationen in den Krankenhäusern füllen sich. Von einer Situation wie während der zweiten oder dritten Corona-Welle seien wir aber weit entfernt, meint der Mediziner Andreas Meier-Hellmann. Schwere Verläufe von geimpften Covid-Patienten gingen meist mit anderen Krankheiten einher.

Nach Auffassung von Andreas Meier-Hellmann, medizinischer Geschäftsführer der Helios Kliniken Deutschland, ist die aktuelle Corona-Welle in Deutschland weniger besorgniserregend als die vergangenen. "Wir dürfen davon ausgehen, dass diese vierte Welle nicht weiter ansteigt."

Geimpfte oft mit Tumor- oder Herz-Kreislauf-Erkrankung

"Mit hoher Wahrscheinlichkeit" werde sich nicht wiederholen, was in der zweiten und dritten Corona-Welle insbesondere auf den Intensivstationen zu beobachten gewesen ist, so Meier-Hellmann. Rund 10 Prozent der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen seien geimpft: "In der Regel haben diese Patienten eine Nebenerkrankung", etwa eine Tumorerkrankung oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es sei klar gewesen, dass es Impfdurchbrüche geben werden, das sei "bei jeder anderen Impfung nicht anders".

Den Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die epidemische Notfalllage auslaufen zu lassen, hält Meier-Hellmann für vertretbar. Unter dem Aspekt, die Schulen nicht schließen zu müssen, sollten Hygienemaßnahmen aber aufrechterhalten werden.