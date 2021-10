dpa Bild: dpa

Di 19.10.2021 | Interviews

- Boos: "Buch-Branche lebt von persönlicher Begegnung"

Am Dienstag startet in Frankfurt am Main die Buchmesse - mit echten Menschen, Publikum und Autoren. Im Gegensatz zu 2020 dürfen nun 25.000 Besucher pro Tag kommen - unter dem Motto "Re:connect". "Wir sind eine kleine Branche, die sich immer wieder austauschen muss", sagt Buchmesse-Direktor Jürgen Boos.