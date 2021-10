Neue Regierung: Männer unter sich an der Spitze?

Nach jetzigem Stand würden nach der neuen Regeirungsbildung wohl alle fünf Verfassungsorgane im Bund von Männern geleitet. Daher fordert die Soziologin Jutta Allmendinger, eine Frau als Bundestagspräsidentin vorzuschlagen. Warum? Darüber spricht sie im Interview.



Nach der Bundestagswahl ist Rolf Mützenich im Gespräch für den Posten des Bundestagspräsidenten. Das hieße dann, dass die wichtigsten Staatsämter von Männern besetzt würden. Denn neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gäbe es den Kanzler Olaf Scholz und den Bundestagspräsidenten Mützenich. Präsident des Verfassungsgerichts ist Stefan Harbarth und als Bundesratspräsident amtiert derzeit Rainer Haseloff.

"Frauen und Männer müssen gleiche Zugangschancen haben"

"Für eine Demokratie ist essentiell, dass Frauen und Männer die gleichen Zugangschancen haben", so Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Dabei gehe es ihr um Teilhabe und Vertrauen. "Es ist eine Vorbildfunktion, die die Politik hat." Ihre Forderung richte sich aber nicht gegen eine bestimmte Person oder die Männer, betont die Soziologin. Teilhabe mache sich auch fest an einer Repräsentanz von Männern und Frauen in Führungspositionen.

"Politik hat Vorbildfunktion"

Die Faktoren, die Rolf Mützenich erfülle, erfüllen laut Allmendinger auch Frauen. "Ich wüsste nicht, wie die Situation auflösbar ist, als das erste freiwerdenden Amt jetzt mit einer Frau zu besetzen." Das passiere auch in anderen Bereichen - etwa in der Wissenschaft. "Wir drängen in der Wirtschaft danach. Und noch mal: Die Politik hat hier eine Vorbildfunktion."

Eine Antwort auf ihren offenen Brief habe sie von der SPD-Spitze bisher nicht bekommen. Aber viele Menschen unterstützten ihren Aufruf, "und natürlich auch - und da bin ich sehr froh drum, die SPD-Frauen, die jetzt ihre Mandate errungen haben, da auch sehr deutliche Worte finden", so die Soziologin.