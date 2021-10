dpa Bild: dpa

Di 19.10.2021 | 07:05 | Interviews

- Stübgen: Kontrollen ja, Grenzschließung nein

In Brandenburg kommen immer mehr Geflüchtete an. Grund dafür ist offenbar, dass Belarus die Menschen in die EU schleust. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagt: "Im Moment kommen täglich über 100 Flüchtlinge [...] - das bringt unsere Ausländerbehörde an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit."