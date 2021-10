- Polnisch-deutsche Grenze: Pro Asyl lehnt Kontrollen ab

Mehr als 2.600 Menschen aus dem Mittleren und Nahen Osten sind seit Jahresbeginn über die deutsch-polnische Grenze nach Brandenburg geflüchtet. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft Heinz Teggert fordert zeitweilige Grenzkontrollen. Doch die Argumentation dafür sei absurd, sagt Karl Kopp, Europareferent der Hilfsorganisation Pro Asyl.

Die GdP habe erklärt, es drohe ein Kollaps an der Grenze, so Kopp. "Die Fakten: 4.900 Menschen aus Irak, Syrien, Afghanistan kamen laut Bundespolizei seit August über die polnische Grenze nach Deutschland insgesamt. Es ist also keine dramatische Lage, sondern es ist eine Lage, wo man mit Menschenwürde und Anstand die Leute aufnehmen sollte."- Das sei eine sehr geringe Zahl und deswegen lehne Pro Asyl die Forderungen nach Grenzkontrollen ab.

"Menschenrechte außer Kraft gesetzt"





Die dramatische Lage sei eine ganz andere, betont Kopp. "Zwischen Polen und Belarus werden die Menschenrechte außer Kraft gesetzt", so der Europareferent von Pro Asyl. "Wir haben einen zynischen Diktator, Lukaschenko, der versucht, auf dem Rücken von Schutzsuchenden die Europäische Union in die Mangel zu nehmen." Auf der anderen Seite stehe das europäische Land Polen, das gemeinsam mit den baltischen Staaten "de facto die Flüchtlingsrechte außer Kraft" setze.

"'Projekt Europa' muss geschützt werden"





Man müsse nun anfangen, den Flüchtlingsschutz gemeinsam zu organisieren, sagt Kopp. Das sei ein altes Problem der Europäischen Union: "Man braucht zumindest einen Kreis von aufnahmebereiten Staaten, die bereit sind, die Menschenrechte an den Außengrenzen zu verteidigen und damit auch das Projekt Europa." Und man müsse auch "Polen ganz massiv sanktionieren für sein menschenrechtswidriges Verhalten an der Grenze".