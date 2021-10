- Wahlpannen: "Brauchen schonungslose Aufarbeitung"

In zahlreichen Berliner Wahlkreisen gab es bei den Wahlen zu Bundestag und Abgeordnetenhaus gravierende Pannen. Jan-Marco Luczak, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Tempelhof-Schöneberg, sieht die Ursache für die Probleme in "zersplitterten Verantwortlichkeiten" der Behörden und fordert strukturelle Reformen.

Es gebe in Berlin "zersplitterte Verantwortlichkeiten", sagt Lukzak. Diese hätten mutmaßlich zu den Problemen bei der Durchführung der wahlen geführt. Es sei bezeichnend, dass sich niemand dafür verantwortlich fühle. "Das muss sich ändern, wir brauchen eine Kultur der Verantwortung und wir brauchen da strukturelle Reformen, damit man nicht mehr weiter dieses Behörden-Pingpong in Berlin spielen kann", so der CDU-Politiker.

Lukzak: Vertrauen in die Demokratie leidet



Die Berlinerinnen und Berliner dürften sich nicht länger damit zufrieden geben, dass ganz normale Dinge nicht funktionieren. Wenn selbst so gravierende Dinge wie Wahlen nicht funktionierten, leide irgendwann das Vertrauen in die Demokratie, so Lukzak.

Es brauche nun nicht nur eine politische, sondern auch eine schonungslose juristische Aufarbeitung der Vorgänge. Es sei auch noch nicht klar, ob Wahlen möglicherweise in einzelnen Wahlkreisen wiederholt werden müssten, so der Bundestagsabgeordnete.