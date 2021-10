- "Wir müssen den Wählern beweisen, dass wir unsere Versprechen einhalten"

Aus Rot-Rot-Grün wird Rot-Grün-Rot. Nach ausgiebigen Sondierungsgesprächen wollen SPD, Grüne und Linke ihre Regierungskoalition in Berlin fortsetzen. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey sieht in dieser Konstellation die größte Chance, sozialdemokratische Inhalte umzusetzen.

In Berlin sieht nun doch alles nach einer Neuauflage des bisherigen Regierungsbündnisses aus. SPD, Grüne und Linke wollen nach ausgiebigen Sondierungsgesprächen in Koalitionsverhandlungen einsteigen.

Größte Chancen mit Grünen und Linken

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey wollte die Zusammenarbeit ursprünglich nicht mehr verlängern. Inzwischen sieht die designierte neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin in Rot-Grün-Rot aber die größte Chance für eine stabile Regierung. "Wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht, aber wir haben uns am Ende entschieden, dass wir in dieser Konstellation die größten Chancen für eine erfolgreiche Regierung haben."

Vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hatte Giffey deutlich gemacht, dass sie eine Koalition mit Linken und Grünen eigentlich nicht fortsetzen will. "Es ist natürlich so, dass mir gewisse Inhalte wichtig sind, die auch ein anderes Bündnis möglich gemacht hätten“, sagt Giffey. Letztlich gehe es aber auch darum das Wahlergebnis umzusetzen.

Gemeinsame Haltung zum Volksentscheid

Entscheidend sei in den Sondierungsgesprächen gewesen, so viele sozialdemokratische Inhalte wie möglich umzusetzen. Dass sei am Ende mit Grünen und Linken gelungen. Als gemeinsame Kerninhalte sieht die SPD-Politikerin den Wohnungs- und U-Bahnausbau, die Wirtschaftsförderung, sowie ein klares Bekenntnis zur inneren Sicherheit und eine gemeinsame Haltung zum Umgang mit dem Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin.

In den Sondierungsgesprächen habe man sich mit Grünen und Linken darauf geeinigt, eine Expertenkommission unter Beteiligung der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen einzusetzen, so Giffey. "Es ist klar, dass mit diesem Volksentscheid sehr respektvoll umgegangen werden muss, aber wir haben hier eine Situation, in der die Rechtslage noch unklar ist."