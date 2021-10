- "Der Besuch von Angela Merkel wird eigentlich gar nicht wahrgenommen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Samstag zum letzten Mal den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Es wird ein Abschiedsbesuch ohne politische Wirkung sein, glaubt der türkische Oppositionspolitiker Mustafa Yeneroglu.



Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit besucht Angela Merkel am Samstag noch einmal den türkischen Präsidenten Recep Tayyib Erdogan in Istanbul. Beim Staatsbesuch der Kanzlerin dürfte es vor allem um den Flüchtlingspakt und die afghanischen Flüchtlinge in der Türkei gehen.

Merkels Besuch ohne innenpolitische Wirkung

Mustafa Yeneroglu, Abgeordneter der DEVA, der Partei für Demokratie und Fortschritt im türkischen Parlament, glaubt nicht daran, dass der letzte Besuch der Bundeskanzlerin noch einmal ein innenpolitischer Erfolg für den türkischen Präsidenten werden kann. "Heute haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei auf Bereiche verlagert, die Erdogan in der Innenpolitik keine Punkte bringen."

Vor Merkels Besuch sei es in den türkischen Medien um das übliche Thema gegangen. "Es geht darum, dass die Türkei wesentlich mehr Geld und Unterstützung aus Europa bei der Aufnahme und Umsiedlung der Flüchtlinge benötigt", erklärt Yeneroglu.

Zunehmend feindliche Stimmung gegen Geflüchtete

Die Türkei beherberge inzwischen etwa fünf Millionen Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan. "Heute ist es so, dass die meisten Türken die Flüchtlinge ablehnen." Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise habe auch der Rechtsextremismus in der Türkei zugenommen, warnt Yeneroglu.

"Insbesondere die armen Menschen in der Türkei haben das Gefühl, dass das Geld, das ihnen zur Verfügung stehen müsste, für die Flüchtlinge ausgegeben wird." Obwohl das nicht stimme, sei es in der Vergangenheit vermehrt zu Angriffen auf Geflüchtete gekommen, sagt Yeneroglu. Deswegen fordert er von der EU und der neuen deutschen Regierung mehr Unterstützung im Umgang mit den vielen Geflüchteten in der Türkei.