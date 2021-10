IMAGO / Emmanuele Contini Bild: IMAGO / Emmanuele Contini

Fr 15.10.2021 | 07:45

- "Wir müssen überlegen, die Wahlorganisation zu vereinheitlichen"

Nach den Pannen am Wahlsonntag in Berlin hat Innensenator Andreas Geisel vorgeschlagen, der Landeswahlleitung mehr Befügnisse gegenüber den Bezirken einzuräumen. Ulrike Rockmann, die stellvertretende Landeswahlleiterin in Berlin, würde eine vereinheitlichte Wahlorganisation begrüßen.