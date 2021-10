- Das Phänomen Helene Fischer

Helene Fischer, die mit Abstand erfolgreichste Sängerin in Deutschland, kehrt mit einem neuen Album zurück. Zum Album "Rausch" gibt es auch noch einen Konzertfilm und neue Details zur nächsten Tour. Doku-Regisseur Kai Ehlers erklärt die Faszination um die Popschlagerkönigin.

Mit einem neuen Album, einem Konzertfilm und einer angekündigten Tour meldet sich Helene Fischer am Freitag nach längerer Pause wieder zurück. Mehr als 2,6 Millionen Hörer hat die Popschlagersängerin jeden Monat auf Spotify. Sie ist die mit Abstand erfolgreichste Unterhaltungskünstlerin in Deutschland.

Helene Fischer ist Zeitgeist

Kai Ehlers hat 2013 einen Dokumentationsfilm über Helene Fischer gedreht, in der sie erstaunlich tiefe Einblicke ins Private gewährt hat. Für ihren Erfolg gebe es sicherlich mehrere Gründe, glaubt der Filmemacher. "Das eine ist ihr Talent und die Tatsache, dass sie aus dem Musicalbereich kommt und dieses Performen immer schon Teil ihres Selbstverständnisses gewesen ist."

Auf einer tieferen Ebene verkörpere Helene Fischer aber auch den Zeitgeist, glaubt Ehlers. Sie sei auf eine besondere Art authentisch in einem Genre, in dem vielen die Authentizität abgesprochen wird. "Ich hatte den Eindruck, dass sie doch sehr aufgeht, in dem was sie da tut."