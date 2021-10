- "Der Koepi ist einer der letzten Rückzugsräume der linken Szene"

Am Freitag soll der Koepi-Wagenplatz an der Köpenicker Straße geräumt werden, damit der Eigentümer dort bauen kann. Für die linke Szene ist der Koepi einer der letzten Rückzugsräume mit Symbolkraft in Berlin, sagt rbb-Extremismusexperte Olaf Sundermeyer. Er rechnet mit einem unruhigen Tag.



Am Freitagvormittag soll der Koepi-Wagenplatz an der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte geräumt werden. Um 10 Uhr soll ein Gerichtsvollzieher das 2600 Quadratmeter große Gelände übernehmen. Das wollen die Bewohnerinnen und Bewohner des linken Wohnprojekts und Kulturzentrums nicht widerstandslos hinnehmen. Die Berliner Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

"Die Polizei rechnet mit gewalttätigen Auseinandersetzungen", sagt rbb-Extremismusexperte Olaf Sundermeyer. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich regelrecht verschanzt. Auf der Seite zur Köpenicker Straße seien Barrikaden errichtet worden.

Linker Freiraum mit Symbolkraft

Der Koepi-Wagenplatz gilt als einer der allerletzten linken Freiräume überhaupt in Berlin, erklärt der Extremismusexperte. "Dieser Wagenplatz ist ein Treffpunkt der internationalen autonomen und anarchistischen, auch gewaltbereiten Szene aus ganz Europa."

Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene linke Wohn- und Kulturprojekte in Berlin geräumt wurden, gilt der Koepi-Wagenplatz für die linke Szene als eine Art letzter Rückzugsraum mit hoher Symbolkraft, erklärt Sundermeyer. An diesem erklärten Tag X rechne die Polizei deswegen den ganzen Tag mit Auseinandersetzungen, insbesondere auch bei einer angekündigten Demonstration am Freitagabend.