Deutlich mehr Geflüchtete in Brandenburg

Im Grenzgebiet zu Polen werden immer mehr Menschen aufgegriffen, die illegal nach Deutschland gelangt sind. Brandenburgs Staatssekretär für Integration Michael Ranft (parteilos) sagt, dass im Juli fast keine Menschen über Belarus und Polen nach Deutschland kamen - im September und in der ersten Oktoberhälfte seien es dann jeweils rund 1.200 gewesen.

"Wir merken sehr deutlich, dass die Politik aus Weißrussland, hier Migrationsströme für ihre politischen Zwecke zu nutzen, langsam greift", so Ranft. "Und Brandenburg nimmt ungefähr 70 Prozent dieser Personen auf.“ In konkreten Zahlen heißt das: Laut der "Aufnahmeprognose"nimmt Brandenburg in 2021 insgesamt rund 5.400 Geflüchtete auf, erklärt der Integrationsstaatsekretär. Das seien etwa 2.000 bis 2.500 mehr als man Anfang des Jahres geschätzt hatte.

Neues Registrierungszentrum geplant



Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat am Donnerstag ein neues Registrierungszentrum des Bundes in Brandenburg angekündigt. Die dort ankommenden Menschen sollen nach der Erstaufnahme in andere Bundesländer verteilt werden. "Wenn ich diese Nachricht richtig verstanden habe, soll das möglichst demnächst sehr schnell aufgebaut werden", sagt Ranft. "Das war eine Forderung der Landräte und Oberbürgermeister […], dass hier auch gerechte Lastenverteilung innerhalb der Bundesrepublik stattfindet."