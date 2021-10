dpa / Jens Kalaene Bild: dpa / Jens Kalaene

- Grabumwidmung: Friedhof bemüht sich um Lösung

Ein Neonazi wurde in der vergangenen Woche auf der Grabstätte von Max Friedlaender, Musikwissenschaftler jüdischen Glaubens, in Stahnsdorf beigesetzt. Es hätte ins Auge fallen müssen, dass das so nicht geht, sagte Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg.