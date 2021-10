- Ausländerbehörde: "Immer mehr Geflüchtete kommen über Belarus nach Brandenburg"

Die Zahl der Migranten, die über Belarus und Polen nach Brandenburg kommen, ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Olaf Jansen, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt, sprach von einem "enormen Zulauf". Die Aufnahmestellen seien allerdings auch darauf vorbereitet.



Die steigende Zahl von Geflüchteten, die von Belarus über Polen nach Brandenburg kommen, ist eine Herausforderung für die Aufnahmestellen des Landes, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs in Eisenhüttenstadt, Olaf Jansen. Er rechne in diesem Monat mit mehr als 3.000 Neuankömmlingen - in den vergangenen Jahren seien es etwa 300 pro Monat gewesen.

Vorbereitet auf Herausforderungen

Man habe aber, so Jansen, entsprechende Pläne in der Schublade gehabt und deshalb die Aufnahmekapazitäten schnell erhöhen können. Auch funktioniere die Weiterleitung der Menschen, sowohl in andere Bundesländer, als auch innerhalb Brandenburgs: "Die Unterstützung der Kommunen ist wirklich großartig. Wir kriegen viele freie Plätze gemeldet, auch gerade Plätze für Familien, das war nicht immer so, aber das läuft wirklich sehr gut."

Außenpolitik muss Lage in Belarus lösen

Die Situation mit Belarus müsse außenpolitisch gelöst werden, so Jansen. Seine Aufgabe sei es, die Menschen zu versorgen. Belarus hält Geflüchtete aus dem Irak nicht mehr von der Einreise nach Polen, und somit in die EU, ab. Die EU wirft dem Land vor, die Menschen sogar gezielt an die Grenze zu bringen.