dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Do 14.10.2021 | 07:25 | Interviews

- Redmann (CDU): "CDU muss ihre starke ostdeutsche Verwurzelung zeigen"

Die CDU tauscht den Bundesvorstand aus. Inwieweit dabei die Mitglieder der Partei in die Entscheidung eingebunden werden, wird diskutiert. Jan Redmann, CDU-Fraktionsvorsitzender in Brandenburg, zeigt sich offen in der Diskussion, auf welche Weise die Spitze gewählt wird. kritisiert. Ein Ost-Mitglied sollte aber mindestens als Stellvertreter im Vorstand vertreten sein.