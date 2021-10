IMAGO / Mike Schmidt Bild: IMAGO / Mike Schmidt

Mi 13.10.2021 | 16:05 | Interviews

- ver.di-Verhandlungsführerin: "Es ist allen ein Stein vom Herzen gefallen"

Am Dienstag haben sich die Gewerkschaft ver.di und die Führung der Vivantes-Kliniken in Berlin nach langem Streik auf Eckpunkte für einen neuen Tarifvertrag für das Pflegepersonal geeinigt. ver.di-Verhandlungsführerin Heike von Gradolewski-Ballin glaubt an ein Signal für die Pflegebranche.