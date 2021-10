"Der Strompreis in Deutschland ist der höchste in ganz Europa"

Die Preise für Gas und Strom sind im laufenden Jahr enorm gestiegen. Das bringt sowohl Strom- und Gasanbieter als auch Verbraucher in Bedrängnis. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband fordert Unterstützung für Geringverdiener und eine Senkung der Stromsteuer.



Die Energiepreise sind im laufenden Jahr enorm gestiegen. Das bringt sowohl Anbieter als auch Verbraucher in Bedrängnis. Grund für den Anstieg der Preise für Gas, Kohle und Öl sei einerseits der besonders kalte, vergangene Winter in Europa und andererseits das Anziehen der Weltkonjunktur, erklärt Thomas Engelke, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Durch den ansteigenden Kohlepreis, steige derzeit auch der Strompreis, da in Deutschland immer noch viel Strom aus Kohlekraftwerken stamme, so Engelke. "Der Strompreis steigt in Deutschland aber schon länger und ist inzwischen der höchste in ganz Europa."

Verbraucher müssen entlastet werden

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordere deswegen für Haushalte, die Wohngeld beziehen, dieses kontinuierlich an die steigenden Energiepreise anzupassen. Mittelfristig müsse sich die neue Bundesregierung dann aber auch um längerfristige Lösungen kümmern, findet Engelke.

Zum einen sei der Strompreis in Deutschland viel zu hoch, kritisiert der Verbraucherschützer, "der muss sinken." Dafür müsse die Stromsteuer gesenkt werden. Außerdem müssten Mieterinnen und Mieter bei der C02-Bepreisung entlastet werden, sagt Engelke.