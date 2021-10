dpa / Christin Klose Bild: dpa / Christin Klose

Mi 13.10.2021 | 10:05 | Interviews

- Covid-Ärztin: "Patienten mit Post-Covid sind erschöpft"

Eine Covid-19-Erkrankung kann auch bei mildem Verlauf längerfristige gesundheitliche Folgen haben. In Brandenburg bieten mehrere Kliniken spezielle Behandlungen für das sogenannte Post-Covid-Syndrom an. Die Rehabilitationsärztin Annette Twietmeyer sagte, die Patienten kämen mit leichter Erschöpfbarkeit in die Klinik. Diese zeige sich körperlich wie psychisch.