Mi 13.10.2021 | 06:45 | Interviews

- Kiesewetter (CDU): "Afghanistan-Einsatz war kein Debakel"

Der 20-jährige Einsatz in Afghanistan ist zu Ende und die beteiligten 160.000 deutschen Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten sollen am Mittwoch in Berlin geehrt werden. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter lobte, es sei gelungen, eine Generation von Menschen in Afghanistan zu alphabetisieren. Eine Aufarbeitung des Einsatzes sei dennoch notwendig.