- Schulze (SPD): "Bei Ampel große Chancen für den Klimaschutz"

SPD, Grüne und FDP wollen bis Freitag Klarheit, ob sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Als größte Hürde einer Ampelkoalition gilt auch der Klimaschutz. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte jedoch, es deute sich ein neuer Regierungsstil an und es gebe ein gemeinsames Verständnis über Klimaschutz als zentrale Herausforderung.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht dennoch von schwierigen Sondierungen aus. Es ist klar, dass das nicht automatisch alles zusammenläuft", sagte die SPD-Politikerin. Sie lobte allerdings, dass die Sondierungen von großer Ernsthaftigkeit getragen würden und "dass, das was, die Wähler gesagt haben, dass Fortschritt endlich passieren muss, (...) dass wir das auch umsetzen".

Kllimaschutz ohne Union

Schulze sagte, sie habe keine Angst, dass die SPD der Bremsklotz in der Klimapolitik sei. Stattdessen seien Vorhaben in der Großen Koalition an der Union gescheitert. Die habe sich bis zuletzt gegen den Ausbau erneuerbarer Energien gewehrt.

Gut gewappnet auf Klimakonferenz

Schulze sagte, dass Duetschland bei der Weltklimakonferenz in Glasgow "richtig was vorzeigen könne". Sie nannte das deutsche Klimaschutzgesetz, das einen verbindlichen Rahmen für die Treibhausgasreduktion setze. Auch sei es auf EU-Ebene unter deutscher Ratspräsidentschaft gelungen, ein europäisches Klimagesetz auf den Weg zu bringen. Das dazugehörige Maßnahmenpaket darüber würde gerade diskutiert.