- Liecke zu Schnelltests: "Neukölln nutzt Spielräume"

Corona-Schnelltests sind seit Montag bundesweit in der Regel nicht mehr kostenlos. Der Berliner Bezirk Neukölln nutze alle Möglichkeiten, um auch Ungeimpften kostenlose Tests anzubieten - und ihnen gleichzeitig eine Impfung zu empfehlen, sagt Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU).

Ein Grund sei, dass dort viele Menschen von Hartz IV leben, so Liecke: "Wir wollen diese Menschen nicht vergessen und ihnen ein Testangebot liefern." Ganz entscheidend sei, dass es zu jedem Test in der Blaschkoallee eine Impfberatung und Impfempfehlung dazu gebe. So versuche man, die Impfquote zu erhöhen.

"Wir nutzen da auch Spielräume, individuell zu entscheiden, welche Personengruppen noch dazukommen können", erklärt der CDU-Politiker. Das seien beispielsweise Menschen, die Angehörige im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen besuchen oder Schüler und Studenten. So könne man auch Menschen erreichen, zu denen man bisher keinen Zugang hatte, meint Liecke.

Für die zusätzlichen Tests, die der Bund nicht mehr bezahlt, nutze man das Budget des Gesundheitsamtes des Bezirks, so der Gesundheitsstadtrat. Wie hoch die Summe sein wird, könne er noch nicht sagen.