- Journalistin zu Kurz-Affäre: "Es gilt die Unschuldsvermutung"

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstag seinen Rücktritt erklärt. Nina Horaczek, Chefreporterin der Wiener Stadtzeitung Falter, sagte, es sei für viele sehr überraschend, dass das Land nach der Ibiza-Affäre den nächsten Skandal erlebe.

"Der Verdacht der Korruptionsstaatsanwaltschaft lautet, dass eine Gruppe um Sebastian Kurz einen Deal mit einer Boulevardzeitung gemacht hat und Umfragen manipuliert wurden zu Gunsten von Kurz, die in dieser Zeitung veröffentlicht wurden", sagte die österreichische Journalistin Nina Horaczek. Dafür soll die Zeitung Steuergelder kassiert haben. Horaczek betonte jedoch, dass zunächst die Unschuldvermutung gelte.

Österreich wieder skandalgeplagt

"Es ist alles recht frisch und neu und überraschend für uns, nach Ibiza den nächsten Riesenskandal in dieser Republik zu haben.", sagte die Journalistin. Es gebe noch eine zweite Ebene, bei der es um Chats des Zirkels um Kurz geht. Der Vorgänger von Sebstian Kurz soll darin schlecht gemacht worden sein. "Das sind ganz heftige Vorwürfe", sagte Horaczek.

Politische Karriere von Kurz zweifelhaft

"Momentan würde ich sagen, gibt es nichts, was nicht passieren kann in Österreich", findet Horaczek. Kurz habe zunächst auch noch am Kanzleramt festhalten wollen, jedoch sei der Druck in der eigenen Partei zu groß geworden. Horaczek berichtete von Spitzenpolitiker, die eine Rückkehr von Kurz als Spitzenkandidat seiner Partei erstmal für unwahrscheinlich halten.