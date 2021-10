- Politikwissenschafter Jun: "Union muss Basis einbeziehen"

Nach dem Abschneiden bei der Bundestagswahl diskutiert die Union über ihre Aufstellung für die Zukunft. Wer sind mögliche neue Führungspersönlichkeiten der CDU? Politologe Uwe Jun rät, dass die Partei in ihrem Erneuerungsprozess Transparenz schaffen muss.

Für Politikwissenschaftler Uwe Jun steht fest, dass die Union ihre Mitglieder besser einbinden muss. Beim letzten Verfahren zur Kanzlerkandidatenauswahl habe sich die Basis unberücksichtigt gefühlt. Jun erwähnte in dem Zusammenhang die Parteivorsitzendenwahl bei der SPD und schlug vor, ähnliche Wege zu gehen, etwa mit einer stärkeren Berücksichtigung von Kreisgeschäftsführern der CDU oder mit Regionalkonferenzen. "Wir haben bei der SPD gesehen, dass eine solche Mitgliederbefragung eine hohe politische Bindungskraft entfalten kann", sagte der Politologe.

Mitgliederbefragung nur politisch bindend

Eine rechtlich bindende Wahl der Parteivorsitzenden könne nur ein Parteitag in Deutschland schaffen. Mitgliederbefragungen seien nur politisch bindend. Welchen Weg die CDU wählt, müsse sie selbst entscheiden. Es komme vor allem darauf an, dass die "Basis am Ende den Eindruck hat, sie habe wesentlich auf die Wahl des neuen Vorsitzenden hingewirkt", so Jun.

Laschet als Moderator geeignet

Aus Sicht von Jun kann sich Armin Laschet als Moderator des Aufstellungsprozesses durchaus eignen. Er plädiert dafür, dass auch andere CDU-Politiker dem Beispiel von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier folgen, "also, dass der eine oder andere aus dem Vorstand in sich geht und überlegt, wie ein solcher Neuanfang ohne sie oder ihn aussehen könnte."