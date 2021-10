- JU-Chef: "CDU-Mitglieder bei Parteientscheidungen stärker einbinden"

Die Union hat bei der Bundestagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis erreicht. Nur 24,1 Prozent der Menschen stimmten für sie. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, bekundete großen Respekt für den Rückzug von Kramp-Karrenbauer und Altmaier. Es gehe aber nicht nur um personelle, sondern auch um inhaltliche Erneuerung, sagte er.

JU-Chef Tilman Kuban sagte, der Schritt von Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier auf die Bundestagsmandate zu verzichten, "zeuge von großem Charakter". Man dürfe aber nicht nur auf personelle Veränderung schauen, sondern auch auf eine inhaltliche. Man müsse dem Wunsch vieler Parteimitglieder entsprechen, über die Zukunft der Partei mitzuentscheiden. die Junge Union habe einen Mitgliederreformparteitag vorgeschlagen.

Bindender Mitgliederentscheid nicht notwendig

"Das kann man am Ende auch als Mitgliederbefragung machen und das Ergebnis anschließend als Votum den Delegierten mit auf den Weg geben", sagte Kuban. Er glaube, dass die Delegierten am Ende auch wüssten, dass die Basis wichtig sei. Der JU-Chef plädierte dafür, in der Frage gemeinsam gute Wege zu finden.

Zukunft von Armin Laschet

Armin Laschet will den Übergang in seiner Partei moderieren. "Das sollte man ihm auch zugestehen", findet Kuban. Laschet habe viele Verdienste für Deutschland, sei unter anderem ein erfolgreicher Ministerpräsident gewesen. Er stünde auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft und der Partei. Der JU-Bundesvorsitzene rechnet mit einem klugen Vorschlag zur Parteireform von Laschet in den CDU-Parteigremien.