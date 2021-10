- Berliner Gesundheitsstaatssekretär: "Preise für Corona-Tests von über 12 Euro denkbar"

Ab sofort werden die Kosten für die Corona-Bürgertests nicht mehr für alle vom Bund übernommen. Martin Matz, Staatssekretär für Gesundheit in Berlin (SPD), hält Preise für über 12 Euro für realistisch. Pro Bezirk werde es ein Tetzentrum geben, in dem bestimmte Personen, die die Neuregelung nicht betrifft, weiterhin kostenlose Tests machen können.



Der Berliner Gesundheitsstaatsekretär, Martin Matz, geht davon aus, dass sich im Wettbewerb ein gewisser Preis für die Tests einpendeln wird. Auf die Frage, ob Menschen auf der Suche nach günstigen Testmöglichkeiten Betrügern ins Netz gehen könnten, entgegnete der SPD-Politiker: "Gegen kriminelle Energie kann man nur schwerlich etwas tun. Wir haben auch heute die Möglichkeit, dass Testnachweise gefälscht sein könnten. Das ist auch in Zukunft durchaus möglich".

Testnachfrage bleibt bestehen

Martin Matz sagte, es gebe auch die "einfachere Möglichkeit, sich impfen zu lassen". Der Gesundheitsstaatssekretär rechnet auch nicht damit, dass viel weniger getestet werde. Matz erwähnte in dem Zusammenhang regelmäßige Tests an Schulen und bestehende Testerfordernisse bei Veranstaltungen.

Niedrigschwellige Impfangebote

Berlin will laut dem SPD-Politiker auch dafür sorgen, dass ärmeren Menschen Tests ermöglicht werden. Aus Matz' Sicht läuft das nicht Bestrebungen entgegen, die Impfkampagne anzukurbeln. Weiterhin würden niedrigschwellige Impfangebote gemacht. Vier Impfbusse seien zur Zeit unterwegs und das bleibe auch die kommenden Wochen so. "Es wird niemand sagen können, es sei zu kompliziert gewesen, sich impfen zu lassen", so Matz,