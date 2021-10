Am Samstag ist der zweite Jahrestag des Halle-Attentats. Zum Zeitpunkt des Anschlages um 12.04 Uhr sollen unter anderem in der Marktkirche die Glocken läuten. Etwas später kommt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident zu einer Gedenkveranstaltung.

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatte 2019 ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Als die Tür standhielt, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf der Flucht weitere Menschen. Der Täter wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.