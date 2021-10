- Bosbach zur CDU-Neuaufstellung: "Das ist genau der richtige Schritt"

Mit 24,1 Prozent der Wählerstimmen bei der Bundestagswahl hat die Union das schlechteste Ergebnis erzielt. Das langjährige CDU-Mitglied Wolfgang Bosbach sagt, die Partei müsse sich personall und politisch inhaltlich neu aufstellen.

Politiker der Union haben die Ankündigung des CDU-Vorsitzenden Laschet begrüßt, die Partei personell neu aufzustellen.



Im inforadio hat der frühere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bosbach gesagt, das sei ein richtiger Schritt. Er hoffe, dass die Parteibasis bei den antsehenden Personalentscheidungen diesmal stärker einbezogen werde. Es gehe aber nicht nur um personelle sondern auch um inhaltliche Neuerungen.

Bosbach betonte, bei dem nötigen Neuanfang in der CDU komme es nicht nur auf den Parteivorsitz an. "Was mich wundert, ist, dass das Thema Fraktionsvoritz keine Rolle spielt" Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Union im neuen Bundestag in der Opposition landet, so der CDU-Politiker und weiter: "Dann kommt doch der Rolle des Oppositionsführers eine überragende Bedeutung zu. Er wird das parlamentarische Gesicht der Union sein." Dabei sei die Frage, ob Doppelspitze oder ob die die Aufgabe in eine Hand gelegt wird. "Und die Frage ist nicht trivial", so Wolfgang Bosbach.