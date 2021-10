Streik an Charité: 700 neue Pflegekräfte im Gespräch

Nach vier Wochen Streik gibt es im Tarifkonflikt ein Eckpunktepapier für die Charité: 700 neue Pflegekräfte könnten in den nächsten drei Jahren eingestellt werden. So sollen die Beschäftigten entlastet werden, sagt ver.di-Verhandlungsführerin Susanne Feldkötter.

Im Tarifstreit an der Berliner Charité haben sich die Klinikleitung und die Gewerkschaft ver.di auf Eckpunkte geeinigt. Unter anderem sollen mehr als 700 neue Pflegekräfte eingestellt werden - in den nächsten drei Jahren.

"Eine Einigung, bei der alle mitgehen können"



ver.di-Verhandlungsführerin Susanne Feldkötter rechnet damit, dass auf Grundlage des Eckpunktepapiers innerhalb von vier Wochen ein neuer Tarifvertrag steht. "Es ist eine Einigung, bei der alle mitgehen können."

Ziel: Beschäftigte entlasten

Bei den Verhandlungen habe man sich immer den notwendigen Personalschlüssel der einzelnen Abteilungen, etwa in der Intensivstation oder im Kreißsaal ermittelt und bei den Pflegekräften erfragt, so Feldkötter. "Wir haben uns immer an den Entlastungsbedarfen der Beschäftigten orientiert."