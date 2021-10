IMAGO / Westend61 Bild: IMAGO / Westend61

Mi 06.10.2021 | 10:25 | Interviews

- Kinderärzte: "Belegungszahlen schon auf Winterniveau"

Atemwegserkrankungen bei kleinen Kindern treten gerade gehäuft auf, weil das Immunsystem in der Quarantäre wohl zu sehr geschont wurde. Die Erkrankungswelle könnte noch bis November andauern, ehe sie danach allmählich abflaut, schätzt Professor Dr. Herrmann Girschick, Leiter der Kinder- und Jugendmedizin am Vivantes-Klinikum in Berlin.