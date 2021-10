- IT-Experte: Nichts deutet auf einen Hackerangriff bei Facebook hin

Stundenlang waren die Plattformen von Facebook nicht erreichbar. Ein Hackerangriff steckt wohl nicht dahinter, ist sich Jan Mahn vom Computermagazin c‘t sicher. Manchmal löse ein kleiner Fehler eine "Kaskade von Problemen aus, die am Ende zum totalen Ausfall führt".

Rund sechs Stunden waren Facebook, WhatsApp und Instagram wegen einer Störung nicht erreichbar. Für den Ausfall war Facebook nach eigenen Angaben selbst verantwortlich.

Datenverkehr versehentlich zum Stillstand gebracht

Man habe durch eine "fehlerhafte Neukonfiguration" den Datenverkehr versehentlich zum Stillstand gebracht. Der Technologie-Chef von Facebook entschuldigte sich auf Twitter bei allen Betroffenen. Insgesamt nutzen weltweit rund 3,5 Milliarden Menschen mindestens einen Dienst des Facebook-Konzerns.

"Eine Kaskade von Problemen ausgelöst"

Auch IT-Experte Jan Mahn vom Computermagazin c‘t ist sich sicher, dass es sich nicht um einen Hackerangriff gehandelt habe: "Manchmal ist es in der IT so, dass man einen kleinen Fehler macht und dadurch eine Kaskade von Problemen auslöst, die dann am Ende zum totalen Ausfall führt."