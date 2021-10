- Stahr (Grüne): Wollen Rot-Rot-Grün fortsetzen

Am Montag haben sich die Berliner SPD und CDU zu Gesprächen getroffen, aber auch SPD und FDP sowie Grüne und Linke. Die Gespräche mit der SPd verliefen konstruktiv, sagte die Berliner Landesvorsitzende der Grünen, Nina Stahr.



Stahr sagte, ihre Partei habe ein rot-rot-grünes Dreierbündnis für die Stadt im Blick. Deshalb habe man sich mit SPD und der Linken getroffen, mit denen es "konstruktive Gespräche" gab. Gerade in den Bereichen Klimaschutz und Verkehrswende habe man in dieser Konstellation viel erreicht – daran wolle man anknüpfen, so die Grünen-Politikerin.



Stahr: Evaluierung von letzter Legislaturperiode rot-rot-grün geplant





Stahr wollte sich nicht dazu äußern, wie es mit dem Volksentscheid zu "Deutsche Wohnen enteignen" weitergehe im angestrebten rot-rot-grünen Bündnis. Man sei aber auch hier konstruktiv miteinander im Gespräch. Zum "Neustart" eines möglichen rot-rot-grünen Bündnisses wolle man auch darüber sprechen, was in der letzten Legislaturperiode gut und schlecht gelaufen ist. Stahr sagte, im Laufe der Woche wollen sich die Grünen auch mit der Berliner FDP und CDU treffen.