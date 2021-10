- Lauterbach: "Wir haben nicht die Impfquote, die wir brauchen"

Eine Woche nach der Bundestagswahl wird sondiert und ausgelotet, wer künftig mit wem regieren könnte. In dieser Phase der Regierungsbildung sieht SPD-Gesundheitsexperte Karl Anzeichen dafür, dass die Corona-Politik vernachlässigt wird - und warnt davor, dass mehrere Bundesländer bereits die Regeln lockern.

So würden einige Bundesländer die Maskenpflicht in den Schulen kippen oder es würden die Abstandsregeln in Restaurants und Clubs nicht mehr eingehalten, so der SPD-Politiker. "Es entsteht so ein Flickenteppich, wo man nicht mehr durchblickt. Es macht so den Eindruck, als wenn man glauben würde: Okay, die Bundestagswahl ist jetzt vorbei und bald ist auch Corona vorbei."

Lauterbach betont, die Politik müsse sich auf den späten Herbst vorbereiten. "Die Bevölkerung muss darauf aufmerksam gemacht werden: Wir haben nicht die Impfquote, die wir brauchen", sagt der Gesundheitsexperte. "Mit der Impfquote, die wir erreicht haben, ist so etwas wie ein Freedom Day in Dänemark oder Verhältnisse wie in Portugal nicht erreichbar."

Der SPD-Politiker regt an, alle Bundesländer an einen Tisch zu holen, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die dann für alle gilt - etwa für die Schulen. "Es gibt ja auch sogar Lösungen ohne Maske. Das muss dann aber sehr gut vorbereitet sein", so Lauterbach. Der SPD-Politiker betont, er rechne damit, dass sich die Parteien zügig auf eine Ampelkoalition einigen. Sollte die Regierungsbildung doch länger dauern, unterstütze er die Idee, ein vorübergehendes "Corona-Gremium" einzurichten.