Mo 04.10.2021 | 12:25 | Interviews

- Tierschutzbeauftragte: Waschbären von Liste invasiver Arten streichen

An diesem Montag ist Welttierschutztag - und Tiere in Deutschland brauchen zunehmend Schutz vor einigen Arten, die in unsere Ökosysteme eindringen. Der Waschbär sei allerdings kein Problem, obwohl die EU ihn auf die Liste invasiver Arten gesetzt hat, sagt Kathrin Herrmann, Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin.

Webtipps - Veranstaltungen (online und vor Ort) der Landes-Tierschutz-Beauftragten Berlin - Infos und Waschbär-Beratungen beim Berliner Waschbär-Management



"Wir haben ihn eingeschleppt", erklärt Herrmann, denn Waschbären seien erstmals in den 1930er Jahren in Hessen ausgesetzt worden und einige Tiere seien auch aus Pelzfarmen ausgebrochen. "Das ist keine eingewanderte Art", betont sie. "Wir haben wirklich, ehrlich gesagt, auch eine Verantwortung für diese Tiere." Es gebe bisher keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse, so Herrmann, dass der Waschbär heimische Arten gefährdet oder andere große Schäden anrichtet, die eine Ausrottung rechtfertigen würden. Im Gegenteil, er fresse etwa auch Speiseabfälle, Regenwürmer, Schnecken und Mäuse, "womit wir ja eigentlich einverstanden sind", sagt die Tierschutzbeauftragte. Hermann äußerte Verständnis dafür, dass Haus- oder Datschenbesitzer keine Waschbären im Dachstuhl haben wollen - denn die Tiere seien laut und hinterließen natürlich auch Kot. Aber dafür gebe es in Berlin Hilfe - dank eines neuen Waschbär-Managements, erklärt die Tierschutzbeauftragte.