dpa/ picture alliance/ Sven Hoppe Bild: dpa/ picture alliance/ Sven Hoppe

Mo 04.10.2021 | 09:05 | Interviews

- Berliner SPD und CDU – wie weit geht die Annäherung?

Am Montag will die Berliner SPD zuerst mit der CDU, dann mit der FDP sprechen – nachdem sie bereits Gemeinsamkeiten mit Grünen und Linken ausgelotet hat. Welche Schnittmengen hätte ein "Deutschland"-Bündnis in Berlin? Darüber haben wir mit Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU, gesprochen.