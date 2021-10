dpa/ picture alliance/ Sebastian Gollnow Bild: dpa/ picture alliance/ Sebastian Gollnow

Mo 04.10.2021 | 06:45 | Interviews

- Corona-Fallzahlen in der kalten Jahreszeit

Der Herbst ist da und Experten befürchten einen erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland. Welche Faktoren sprechen dafür, welche dagegen? Welchen Einfluss haben die nahenden Herbstferien an den Schulen? Darüber haben wir mit Martin Stürmer, Virologe an der Universität Frankfurt, gesprochen.