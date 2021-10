- Müller (CSU): Jamaika-Koalition könnte echtes "Innovationsbündnis" sein

Scholz will eine Ampel, Giffey sich die Optionen offen halten

Nach den Wahlen im Bund und in Berlin

Wer wird Kanzler und wer regiert im Roten Rathaus? Auf Bundesebene beanspruchen sowohl die SPD als auch die Union das Kanzleramt für sich. FDP und Grüne gelten als Königsmacher. In Berlin will sich SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey noch nicht festlegen, mit wem sie koalieren will.