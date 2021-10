- Semesterstart mit 3G und "2V"

Am 1. Oktober beginnt das Wintersemester an den Fachhochschulen, Mitte des Monats starten auch die übrigen Hochschulen und Universitäten. Damit die Lehre mit soviel Präsenz wie möglich stattfinden kann, setzt FU-Präsident Günter Ziegler neben 3G vor allem auf "2V": Verantwortung und Vertrauen.



Nach drei Corona-Halbjahren soll mit diesem Wintersemester an den Unis in Berlin und Brandenburg wieder das normale Hochschulleben Einzug halten. FU-Präsident Günter Ziegler erwartet also quasi vier Jahrgänge Erstsemester. Natürlich sei es eine Herausforderung, weil einiges organisatorisch auf die Reihe gebracht werden müsse, aber: "Wir sind gut vorbereitet und es dominiert jetzt in der Erwartung nicht die Herausforderung, sondern die Vorfreude, jetzt endlich loslegen zu können."

Ziegler setzt auf Verantwortung und Vertrauen

Dabei gilt: So viel Präsenz wie möglich. "Die Rahmenbedingungen lassen das zu", so Ziegler. Eine Abstandsregelung gebe es nicht, Studierende wie Lehrende müssten Maske tragen. Außerdem gilt 3G und – für Ziegler noch wichtiger – "2V":

"Verantwortung und Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass wir es mit Erwachsenen zu tun haben, dass alle ja auch an die Uni kommen wollen und dass das alles eben nur deswegen funktioniert, weil die meisten oder der sehr überwiegende Teil geimpft ist, dass sich alle an die Regel halten. Und dadurch, dass wir gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, dass wir Universität in Präsenz machen können."