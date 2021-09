- Branchenverband Bitkom: "Digitalisierung ist eine riesige Baustelle"

Der Digitalverband Bitkom blickt mit großen Erwartungen auf die Gespräche über die Regierungsbildung. FDP und die Grünen seien sehr digital-affin, so Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. In Deutschland müssten vor allem Verwaltung oder Schulen digitaler werden.



Der Digitalverband Bitkom erwartet von den Gesprächen über eine neue Regierung einen Modernisierungsschub für Deutschland. Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sagte, man schaue gespannt und hoffnungsvoll auf die Treffen. In Deutschland sei die Digitalisierung eine riesige Baustelle - etwa bei der Verwaltung oder in den Schulen.

Mehrheiten von FDP und Grünen könnten bei Digitalisierung helfen



Besonders hoch seien die Erwartungen an die FDP und die Grünen - denn sie seien sehr digital-affin. Wenn Grüne und FDP für Mehrheiten in der Regierung sorgten, könnte es der Digitalisierung gut tun, so Rohleder.