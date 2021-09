- FDP-Fraktionsvize Thomae: "Die Union ist nicht raus"

Die Spitzen von FDP und Grünen sprechen nach der Bundestagswahl über eine mögliche Zusammenarbeit in der Bundesregierung. Eine Ampel mit der SPD könnte es werden - aber auch die Union sei noch im Rennen, sagt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae.



FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae schließt ein Regierungsbündnis mit CDU/CSU und Grünen nicht aus. Die Union sei noch nicht raus, sagte Thomae. Allerdings werde die Situation durch die interne Diskussion in der CDU erschwert. Wenn er einen Gesprächspartner für Sondierungen suchen würde, wisse er im Moment nicht sicher, wen er anrufen sollte.

Erneutes Treffen von Grün-Gelb am Freitag



FDP und Grüne wollen sich am Freitag wieder treffen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszuloten. Für Sonntag sind getrennte Sondierungsgespräche beider Parteien mit der SPD geplant. In der kommenden Woche wollen sie auch mit der Union sprechen.