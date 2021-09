- Schulen: Die Bildungsgerechtigkeit ist in Berlin besonders gering

Kein Bundesland gibt mehr Geld für Schulen aus als Berlin – und in keinem Bundesland sind die Ergebnisse so schlecht. Die Schulentwicklungsforscherin Felicitas Thiel schlägt Alarm: Etwa beim Lesen liegen einige Grundschüler fast ein Jahr hinter den Altersgenossen aus Bayern.



Felicitas Thiel, Professorin für Schulpädagogik an der Freien Universität, erinnert an die geringe Bildungsgerechtigkeit in Berlin und fordert die Politik auf, sich mehr darum zu kümmern. Rund 20 Prozent der Kinder in der Grundschule verfehlen beim Lesen den "Mindeststandard", so Thiel.

Berliner Grundschüler hängen teilweise ein Jahr hinter denen aus Bayern

Die "Risikogruppe" in Berlin beim Lernen abgehängt zu werden, sei besonders groß. Grundschüler der 4. Klasse, deren Eltern beide im Ausland geboren wurden, hängen beim Lesen um ein Schuljahr zurück im Vergleich zu Bayern und rund ein halbes Jahr im Vergleich zu Hamburg, erläutert Thiel.

Ausbildung der Quereinsteiger verbessern

Ein großes Problem sei der Mangel an Lehrkräften. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu beschäftigen, sei aus pädagogischer Sicht nicht gut, meinte Thiel. Aber man müsse nun damit umgehen, auch um dem Mangel entgegen zu wirken - und vor allem die Ausbildung der Quereinsteiger verbessern.