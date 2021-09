- Pau: "Rabenschwarzer Sonntag" für die Linke

Die Berliner Linken-Politikerin Petra Pau will, dass ihre Partei Konsequenzen aus der Wahlniederlage zieht - nur dank drei Direktmandaten konnte sich die Linke im Bundestag halten. Sie selbst verlor ihres. Der sinkende Zuspruch habe sich länger abgezeichnet.



Die Berliner Linken-Politikerin Petra Pau hat Konsequenzen aus den Verlusten ihrer Partei bei der Bundestagswahl angekündigt. Die Bundestagsvizepräsidentin sagte, die Linke müsse sich programmatische und strategisch erneuern. Zukunftsthemen wie die Klimakrise und die Digitalisierungt müssten stärker in den Blick genommen werden.

Drei Direktmandate sichern der Linken den Einzug in den Bundestag



Die Linke ist bei der Wahl am Sonntag auf 4,9 Prozent abgerutscht. Pau verlor ihr Direktmandat an den CDU-Politiker Mario Czaja. Weil die Linke aber bundesweit drei Direktmandate holte, zieht sie wieder in den Bundestag ein.