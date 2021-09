dpa / Monika Skolimowska Bild: dpa / Monika Skolimowska

Mo 27.09.2021 | 09:25 | Interviews

- Mehrheit für Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen

Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Berlin hat dem Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen" zugestimmt. Nun ist die Berliner Politik am Zug, sich damit auseinander zu setzen. Der Sprecher der Initiative, Rouzbeh Taheri, versichert: Man werde sich ins Gedächtnis rufen.